Notre Dame de Paris, una storia d'amore

Tutti conosciamo la storia di Notre Dame de Paris, la grande storia di Quasimodo e Esmeralda. Non è solo un cartone animato, è anche un balletto classico in due atti. Il balletto è opera del coreografo francese Roland Petit, ed è basato sul romanzo di Victor Hugo. Si tratta dunque di storia commovente, che appassiona e conquista il pubblico di ogni età. È un gioco tragico di istinti umani, che tiene lo spettatore col fiato sospeso fino alla fine. Questo balletto ha avuto molto successo e, ad oggi, continua ad essere presentato. L'opera va in scena in anteprima dal Balletto dell'Opera di Parigi, l'undici dicembre 1965. Infatti Roland Petit lo crea per il Paris Opera Ballet, una compagnia che aveva lasciato 20 anni prima.

_PuntoZip_ : Oggi in TV: L’omaggio al balletto di Rai5. Notre-dame de Paris con Bolle e Osipova - CeccarelliL_ : Oggi in TV: L’omaggio al balletto di Rai5. Notre-dame de Paris con Bolle e Osipova - famelicosa : RT @raicinque: Celebri balletti con grandi interpreti domenica alle 10.00 su #Rai5 il #24gennaio c'è “Notre-dame de Paris” del 2013 al @tea… - TOSADORIDANIELA : RT @MMirella28: La Maison Odette'è un antica boulangerie in un edificio del XVII secolo,situato vicino a Notre Dame a Saint Michel (5 arro… - Galadrieloscura : RT @raicinque: Celebri balletti con grandi interpreti domenica alle 10.00 su #Rai5 il #24gennaio c'è “Notre-dame de Paris” del 2013 al @tea… -

Ultime Notizie dalla rete : Notre Dame "Notre Dame de Paris" in onda su Rai 5 Metropolitan Magazine AFRICA/BURKINA FASO - Ritrovato il corpo del sacerdote scomparso; ci si chiede “vittima di banditi o di terroristi?”

Ouagadougou (Agenzia Fides) – “Con profondo dolore porto alla conoscenza di tutti che il corpo senza vita di don Rodrigue Sanon è stato ritrovato il 21 gennaio nella foresta di Toumousseni a una venti ...

Ucciso il sacerdote scomparso nel Burkina Faso minacciato dai jihadisti

Era partito per andare a una riunione, ma nessuno l'ha più visto. L'allarme dell'arcivescovo di Banfora. La polizia ha trovato il corpo.

