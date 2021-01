Milan, Zlatan Ibrahimovic “pelato”: fioretto per i rossoneri o riferimento a Mandzukic? (FOTO) (Di domenica 24 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic non ha certamente disputato la sua migliore partita in rossonero contro l’Atalanta. Lo svedese, per la prima volta in campionato, non ha segnato pur partendo nell’undici iniziale. La sua intenzione, come testimoniato da una sua storia su Instagram, è quella di tornare più forte di prima. Il centravanti ha infatti scherzato sull’eventualità di rasarsi i capelli a zero, condividendo una propria immagine photoshoppata. “All in”, la didascalia della FOTO: che si tratti di un fioretto per il Milan, o di un riferimento al Mario Mandzukic (pelato) di FIFA 21? Ipotizzando, sembra molto più probabile un possibile sfottò nei confronti del compagno di reparto croato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021)non ha certamente disputato la sua migliore partita in rossonero contro l’Atalanta. Lo svedese, per la prima volta in campionato, non ha segnato pur partendo nell’undici iniziale. La sua intenzione, come testimoniato da una sua storia su Instagram, è quella di tornare più forte di prima. Il centravanti ha infatti scherzato sull’eventualità di rasarsi i capelli a zero, condividendo una propria immagine photoshoppata. “All in”, la didascalia della: che si tratti di unper il, o di unal Mario) di FIFA 21? Ipotizzando, sembra molto più probabile un possibile sfottò nei confronti del compagno di reparto croato. SportFace.

