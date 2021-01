Mihajlovic | «Arthur andava espulso ma la Juve ha meritato di vincere»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato nel post partita del match dell’Allianz Stadium tra i rossoblù e lantus Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match di Serie A tra i rossoblù e lantus. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI LA GARA – «Nel primo tempo non ci abbiamo creduto abbastanza loro giocavano sotto ritmo e siamo andati dietro di loro. Negli ultimi 20 minuti il pareggio era nell’aria poi abbiamo preso gol nel momento migliore. Lahala vittoria, noi abbiamo fatto bene ma è come quella che è ‘bella ma non balla’». COSA E’ MANCATO – «Noi siamo andati a prenderli alti, dopo il 2-0 ci siamo sbilanciati un po’. C’era la seconda ammonizione di, era fallo ...