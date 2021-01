“Mi diceva di accarezzarlo | mi faceva schifo” Scandalo in Sicilia

Leggi su chenews

(Di domenica 24 gennaio 2021) La finta agenzia di modelle che nascondeva un giro imponente di prostituzione minorile. Ci sono altre agghiaccianti testimonianze. Si presentavano come agenzia di moda, ma dietro l’annuncio c’era l’orrore. Almeno è quello che che sta trapelando dalla testimonianza di alcune minorenne e dalle indagini dei carabinieri. Emergono altri retroscena dall’inchiesta sul presunto giro di prostituzione minorile a Palermo. Per il momento sono state cinque le ragazzine individuate, ma è quasi certo che le vittime del raggiro siano molte di più, come scrive PalermoToday. Sono già finiti in carcere due uomini: Francesco Pampa e Massimiliano Vicari. Dalle prime testimonianze raccolte, sembra avvenissero incontri a luci rosse anche a Monreale: rapporti di gruppo in un vecchio casolare, con un uomo “grande, che mi”, come ha raccontato ...