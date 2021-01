"Mattarella non può più fare concessioni". Salvini e Meloni, i contatti sotterranei: così rubano i voti dei responsabili a Conte (Di domenica 24 gennaio 2021) La strategia della quadrata falange è chiara. Il Vietnam parlamentare divamperà mercoledì prossimo, il giorno del giudizio, quando, dopo aver votato «a favore dello scostamento di bilancio e dei ristori per il bene dei cittadini», il centrodestra, compattissimo sparerà sulla relazione giustizia del ministro Bonafede e poi via via su qualsiasi altro bersaglio che solo possa evocare il governo Conte. Già tre commissioni sono ferme, figuriamoci quando si comincerà a far sul serio. Dopo la salita al Quirinale di Salvini, Meloni e Tajani (in rappresentanza anche dei "piccoli", impossibilitati a presenziare per questioni di affollamento) e la loro chiacchierata istituzionale con Mattarella, è planato nelle redazioni un comunicato congiunto. In cui i tre leader dell'opposizione -Tajani meno leader- avvertono che «l'emergenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) La strategia della quadrata falange è chiara. Il Vietnam parlamentare divamperà mercoledì prossimo, il giorno del giudizio, quando, dopo aver votato «a favore dello scostamento di bilancio e dei ristori per il bene dei cittadini», il centrodestra, compattissimo sparerà sulla relazione giustizia del ministro Bonafede e poi via via su qualsiasi altro bersaglio che solo possa evocare il governo. Già tre commissioni sono ferme, figuriamoci quando si comincerà a far sul serio. Dopo la salita al Quirinale die Tajani (in rappresentanza anche dei "piccoli", impossibilitati a presenziare per questioni di affollamento) e la loro chiacchierata istituzionale con, è planato nelle redazioni un comunicato congiunto. In cui i tre leader dell'opposizione -Tajani meno leader- avvertono che «l'emergenza ...

AnnalisaChirico : 156 voti sono sufficienti per la fiducia al Senato ma non per governare. Tra i 156, oltre ai voltagabbana, ci sono… - fanpage : 'Mattarella non ci ha dato alcuna scadenza e non ci ha imposto di allargare la maggioranza' - LegaSalvini : ?? CONTE RISCHIA TIUTTO: NESSUNA RICUCITURA CON RENZI, ANDRÀ AVANTI ANCHE COME GOVERNO DI MINORANZA ?? (Ma Mattare… - HugeBelin : RT @MarcoKris87: Oggi va al #Quirinale per essere ascoltato da #Mattarella.. Colui che nel 2015 si presentava a #Strasburgo commentando l’… - trimpa48 : RT @MarcoKris87: Oggi va al #Quirinale per essere ascoltato da #Mattarella.. Colui che nel 2015 si presentava a #Strasburgo commentando l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella non Governo: Il centrodestra a Mattarella: 'Non si può lavorare con questo Parlamento' Agenzia ANSA TRA UE E QUIRINALE/ C’è un piano B per Conte prima della vera sfiducia

I richiami arrivati negli ultimi giorni dall'Europa sul Recovery plan non lasciano molto spazio a Conte e Mattarella per superare le difficoltà del Governo ...

La prof salva-bimbi a Mattarella «Presidente, regole subito»

Olga Bernabini ha interrotto in classe un pericoloso gioco di soffocamento Da quel momento si è presa un impegno: «La rete è da regolamentare» ...

