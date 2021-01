Juve Bologna 2-0: cronaca e tabellino del match (Di domenica 24 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per il 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve dà continuità alla vittoria in Supercoppa, cancellando il ko con l’Inter e imponendosi 2-0 col Bologna. Decsivie le reti di Arthur e McKennie, che permettono ai bianconeri di guadagnare punti importanti in classifica. Sintesi Juve Bologna 2-0 MOVIOLA 5? Cuadrado a terra – Il colombiano giù nel contatto in area con Dijks. Sacchi lascia proseguire. 7? Tiro Orsolini – Primo squillo rossoblù di Orsolini, con il suo mancino che si spegne a lato. 15? Gol Arthur – Destro dalla distanza vincente per il brasiliano, con una deviazione decisiva a spiazzare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, ilvalido per il 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive (inviato all’Allianz Stadium) – Ladà continuità alla vittoria in Supercoppa, cancellando il ko con l’Inter e imponendosi 2-0 col. Decsivie le reti di Arthur e McKennie, che permettono ai bianconeri di guadagnare punti importanti in classifica. Sintesi2-0 MOVIOLA 5? Cuadrado a terra – Il colombiano giù nel contatto in area con Dijks. Sacchi lascia proseguire. 7? Tiro Orsolini – Primo squillo rossoblù di Orsolini, con il suo mancino che si spegne a lato. 15? Gol Arthur – Destro dalla distanza vincente per il brasiliano, con una deviazione decisiva a spiazzare ...

juventusfc : FT | E dopo la vittoria in Supercoppa, la Juve riparte anche in campionato! Due gol al Bologna = 3 punti. Bene cos… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - Giullina_pa : RT @juventusfc: FT | E dopo la vittoria in Supercoppa, la Juve riparte anche in campionato! Due gol al Bologna = 3 punti. Bene così. ?? #J… - LordGalurd : RT @juventusfc: FT | E dopo la vittoria in Supercoppa, la Juve riparte anche in campionato! Due gol al Bologna = 3 punti. Bene così. ?? #J… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bologna Juventus-Bologna 2-0, gol e highlights: Arthur e McKennie, bianconeri quarti Sky Sport LA JUVE REGOLA IL BOLOGNA ED ACCORCIA

Una sfida da vincere , la Juventus cerca i tre punti contro il Bologna. Pirlo sceglie una formazione con qualche cambio. Szczesny in porta, Bonucci e Chiellini in difesa, Cuadrado e Danilo esterni. A.

Juventus-Bologna 2-0, altra vittoria per Pirlo dopo la Supercoppa

La Juventus continua a vincere dopo la Supercoppa italiana strappata al Napoli e batte il Bologna per 2-0 all'Allianz Stadium La Juventus continua a vincere dopo la Supercoppa italiana strappata al ...

Una sfida da vincere , la Juventus cerca i tre punti contro il Bologna. Pirlo sceglie una formazione con qualche cambio. Szczesny in porta, Bonucci e Chiellini in difesa, Cuadrado e Danilo esterni. A.La Juventus continua a vincere dopo la Supercoppa italiana strappata al Napoli e batte il Bologna per 2-0 all'Allianz Stadium La Juventus continua a vincere dopo la Supercoppa italiana strappata al ...