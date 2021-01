Juric: «Una partita stupenda. Abbiamo difeso bene, non li abbiamo fatti giocare» (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la vittoria sul Napoli al Bentegodi, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Verona, Juric. E’ stata la migliore partita del Verona quest’anno? «Non penso che sia stata la migliore, perché siamo partiti con un incidente. Contro il Napoli non è facile ma i ragazzi hanno fatto una partita stupenda. Da quattro settimane abbiamo iniziato a giocare meglio, oggi abbiamo difeso bene, non li abbiamo fatti giocare, una bella vittoria». E’ sorpreso? «abbiamo fatto qualche errore di valutazione sul mercato, prendendo giocatori a rischio, ma siamo riusciti ad uscire fuori dall’emergenza con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la vittoria sul Napoli al Bentegodi, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Verona,. E’ stata la miglioredel Verona quest’anno? «Non penso che sia stata la migliore, perché siamo partiti con un incidente. Contro il Napoli non è facile ma i ragazzi hanno fatto una. Da quattro settimaneiniziato ameglio, oggi, non li, una bella vittoria». E’ sorpreso? «fatto qualche errore di valutazione sul mercato, prendendo giocatori a rischio, ma siamo riusciti ad uscire fuori dall’emergenza con ...

IlBuonFabio : #Juric è un allenatore vero. Nonostante gli abbiano venduto mezza squadra, continua a fare punti e far giocare dign… - Mediagol : #Verona-#Napoli, Juric: 'Barak e Zaccagni cresciuti spaventosamente, ho un piano per loro. Azzurri? Devo sottolinea… - NOrgoglioso : @sscnapoli Ma state ascoltando Gattuso che ha detto che ha preparato la partita ?????????????????????????????????????????????????? allora… - marioliguori20 : @CorSport Juric ha dato una grande lezione di calcio a Gattuso Napoli vergognoso Gattuso deve andare via x cercare… - IagoAndrade14 : @napolista Domani articolo sulle soluzioni.... Io punterei su Rangnick Allegri non viene ma una telefonata la farei… -