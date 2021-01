Il dolore di un padre che ha perso il figlio col "blackout challenge" (Di domenica 24 gennaio 2021) Nino Materi Nel 2018 il suo Igor è morto come la bimba di Palermo: "La mia storia, monito per tutti" Quando tre giorni fa il signor Ramon Maj ha saputo di Antonella, 10 anni, morta soffocata partecipando su TikTok a una «challenge» dal nome «blackout», avrebbe desiderato fare una sola cosa: abbracciare il padre della bimba palermitana. Genitori distanti tra loro oltre mille chilometri: Ramon abita in Lombardia, Angelo in Sicilia. Eppure Angelo quell'abbraccio lo ha sentito forte. Perché solo Ramon può sapere davvero ciò che prova Angelo. Anche Ramon, infatti, ha perso un figlio con le stesse assurde modalità con cui Angelo si visto spirare tra le braccia la sua Antonella. Il figlio di Ramon si chiamava Igor (anzi, si chiama Igor, visto che per i genitori un ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) Nino Materi Nel 2018 il suo Igor è morto come la bimba di Palermo: "La mia storia, monito per tutti" Quando tre giorni fa il signor Ramon Maj ha saputo di Antonella, 10 anni, morta soffocata partecipando su TikTok a una «» dal nome «», avrebbe desiderato fare una sola cosa: abbracciare ildella bimba palermitana. Genitori distanti tra loro oltre mille chilometri: Ramon abita in Lombardia, Angelo in Sicilia. Eppure Angelo quell'abbraccio lo ha sentito forte. Perché solo Ramon può sapere davvero ciò che prova Angelo. Anche Ramon, infatti, hauncon le stesse assurde modalità con cui Angelo si visto spirare tra le braccia la sua Antonella. Ildi Ramon si chiamava Igor (anzi, si chiama Igor, visto che per i genitori un ...

vice1897 : @nicolettagrima2 Quanto è facile twittare quando le cose capitano ad altri. Ma tu chi sei per sindacare il dolore di un padre? Taci va - Severin23001904 : Lo so, piccola mia. Questi non funzionano più. È perché hai anche l'altro dolore e hai una tale infiammazione sulla… - _imeon : La matrigna deve bruciare all’inferno con dolore insieme a quell’ameba del padre #cepostaperte - grigio2 : @MarcelloIppoli1 Non è sempre vero. Mio padre fu un grande padre. Eppure sono guarita. Quel lacerante dolore è cess… - Silvia_Mio86 : Quindi usiamo il dolore per la perdita del padre per far avvicinare Simon e Zoey?!?! ????? #ZoeysPlaylist -

Ultime Notizie dalla rete : dolore padre Il dolore di un padre che ha perso il figlio col "blackout challenge" ilGiornale.it Il dolore di un padre che ha perso il figlio col "blackout challenge"

Quando tre giorni fa il signor Ramon Maj ha saputo di Antonella, 10 anni, morta soffocata partecipando su TikTok a una «challenge» dal nome «blackout», avrebbe desiderato fare una sola cosa: abbraccia ...

Antonella il giorno del dolore: lacrime e palloncini alla Kalsa

La strada dove abita la famiglia è addobbata con palloncini rosa e bianchi, striscioni con le foto della bambina morta per un gioco estremo sui social ...

Quando tre giorni fa il signor Ramon Maj ha saputo di Antonella, 10 anni, morta soffocata partecipando su TikTok a una «challenge» dal nome «blackout», avrebbe desiderato fare una sola cosa: abbraccia ...La strada dove abita la famiglia è addobbata con palloncini rosa e bianchi, striscioni con le foto della bambina morta per un gioco estremo sui social ...