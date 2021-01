Governo, Nencini: “A maggio votai contro Bonafede. Ora non ho ancora ricevuto la sua relazione ma è difficile che cambi posizione” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Ho chiesto la relazione a Bonafede che ancora non me l’ha mandata. Voglio ricordare che a differenza di altri che votarono la fiducia a Bonfede, io votai no. Mi pare molto difficile poter cambiare radicalmente posizione” anche perché “non ho visto tutte quelle riforme promesse come quella del Csm”. Lo ha detto Riccardo Nencini (Psi), senatore del gruppo Iv, ospite di ‘Agenda’ su Sky TG24, in merito al voto in Senato sulla relazione del Guardasigilli Alfonso Bonafede che si dovrebbe tenere tra mercoledì e giovedì prossimi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “Ho chiesto lachenon me l’ha mandata. Voglio ricordare che a differenza di altri che votarono la fiducia a Bonfede, iono. Mi pare moltopoterare radicalmente” anche perché “non ho visto tutte quelle riforme promesse come quella del Csm”. Lo ha detto Riccardo(Psi), senatore del gruppo Iv, ospite di ‘Agenda’ su Sky TG24, in merito al voto in Senato sulladel Guardasigilli Alfonsoche si dovrebbe tenere tra mercoledì e giovedì prossimi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

alexbarbera : Il governo ha avuto la fiducia in Senato con 156 sì, cinque sotto la maggioranza assoluta. Determinanti due sì di F… - TgLa7 : ??#Governo. Nencini (Psi) alla fine ha votato sì #crisigoverno - petergomezblog : Crisi di governo, diretta – Al Senato ok alla fiducia con 156 voti. Per Conte due sì da Forza Italia e uno da Nenci… - MIBrutus : Se Nencini e Casini confermano il no alla relazione Bonafede il governo si ferma a 154 voti, non conterei troppo su… - Triskell1Leone : RT @AnselmoDelDuca: Facciamo qualche conto: in #Senato su #Bonafede il governo rischia di perdere i voti di #Nencini, #Casini, #Lonardo, #m… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Nencini Governo, Nencini: “A maggio votai contro Bonafede. Ora non ho ancora ricevuto la sua relazione ma è… Il Fatto Quotidiano Maraio, le condizioni a Conte. Se mercoledì Governo salvo, sarà ministro?

Sui temi di merito i socialisti alzano la posta in attesa che, dopo mercoledì, il rimpasto porti un loro esponente a Palazzo Chigi. Il segretario nazionale Psi, ed il papabile nel toto ministri di ogg ...

Il governo e la "strettoia" del Senato. La fiducia su Bonafede rischia di stare sotto 150 voti

Se tutti i critici confermeranno il "No", la maggioranza rischia di essere battuta. Il voto dell’aula di palazzo Madama potrebbe svolgersi mercoledì ...

Sui temi di merito i socialisti alzano la posta in attesa che, dopo mercoledì, il rimpasto porti un loro esponente a Palazzo Chigi. Il segretario nazionale Psi, ed il papabile nel toto ministri di ogg ...Se tutti i critici confermeranno il "No", la maggioranza rischia di essere battuta. Il voto dell’aula di palazzo Madama potrebbe svolgersi mercoledì ...