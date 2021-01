Governo: Casini, 'per Conte ter si dimetta e recuperi dialogo con Renzi, siano creativi' (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Conte ha grande possibilità di svelenire, facendo quello che doveva fare la sera che si sono dimesse le due ministre di Italia viva: andando al Quirinale, dimettendosi, riportando ad un confronto politico questa crisi che è in atto, evita il voto sulla giustizia e nello stesso tempo apre la strada alla possibilità di essere reincaricato. Se va in Aula e viene bocciato sul tema della giustizia è chiaro che non c'è un Conte ter". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. "Ha fatto un miracolo passando dal Conte uno al Conte due -ha proseguito l'ex presidente della Camera- è molto più semplice passare dal Conte due al Conte tre, recuperando il dialogo con Renzi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "ha grande possibilità di svelenire, facendo quello che doveva fare la sera che si sono dimesse le due ministre di Italia viva: andando al Quirinale, dimettendosi, riportando ad un confronto politico questa crisi che è in atto, evita il voto sulla giustizia e nello stesso tempo apre la strada alla possibilità di essere reincaricato. Se va in Aula e viene bocciato sul tema della giustizia è chiaro che non c'è unter". Lo ha affermato Pier Ferdinando, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. "Ha fatto un miracolo passando daluno aldue -ha proseguito l'ex presidente della Camera- è molto più semplice passare daldue altre, recuperando ilcone ...

