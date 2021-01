Dayane Mello sbotta: “Fanno decidere a Tommaso perché ha problemi mentali” (Di domenica 24 gennaio 2021) Dayane Mello dura contro gli autori del Grande Fratello Vip, la gieffina pensa che assecondino solo Zorzi perché ha problemi mentali Torna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Dayana Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri sera i ‘Vipponi’ hanno fatto festa nella casa più spiata d’Italia, qualcosa però ha infastidito non poco la modella brasiliana. Cosa? La scelta della musica, è stato Tommaso Zorzi a scegliere la playlist per la serata. Mentre lavava i piatti con Samantha De Grenet la Mello si è scagliata contro gli autori del Grande Fratello Vip dicendo “solo perché ha crisi d’ansia e problemi ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 24 gennaio 2021)dura contro gli autori del Grande Fratello Vip, la gieffina pensa che assecondino solo ZorzihaTorna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Dayana, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri sera i ‘Vipponi’ hanno fatto festa nella casa più spiata d’Italia, qualcosa però ha infastidito non poco la modella brasiliana. Cosa? La scelta della musica, è statoZorzi a scegliere la playlist per la serata. Mentre lavava i piatti con Samantha De Grenet lasi è scagliata contro gli autori del Grande Fratello Vip dicendo “soloha crisi d’ansia e...

