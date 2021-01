Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Alexis Pinturault difende il primato nella graduatoria generale (Di domenica 24 gennaio 2021) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha appena visto andare in archivio la seconda discesa di Kitzbuehel, in Austria: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con il francese Alexis Pinturault che difende il primato davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo ma fermo per infortunio, mentre è terzo l’elvetico Marco Odermatt. Classifica generale Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020-2021 1 Pinturault Alexis FRA 778 2 KILDE Aleksand. NOR 560 3 ODERMATT Marco SUI 527 4 SCHWARZ Marco AUT 466 5 ZUBCIC Filip CRO 462 6 MEILLARD Loic SUI 428 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 420 8 MAYER Matthias AUT 404 9 FEUZ Beat SUI 378 10 FELLER ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Ladelmaschile di sciha appena visto andare in archivio la seconda discesa di Kitzbuehel, in Austria: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con il francesecheildavanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo ma fermo per infortunio, mentre è terzo l’elvetico Marco Odermatt.DELSCI2020-FRA 778 2 KILDE Aleksand. NOR 560 3 ODERMATT Marco SUI 527 4 SCHWARZ Marco AUT 466 5 ZUBCIC Filip CRO 462 6 MEILLARD Loic SUI 428 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 420 8 MAYER Matthias AUT 404 9 FEUZ Beat SUI 378 10 FELLER ...

