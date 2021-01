C'è posta per te: ascolti in crescita anche nella puntata del 23 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Per il terzo sabato consecutivo, C'è posta per te, il people show di Canale 5, magistralmente condotto da Maria De Filippi, si conferma come il programma più visto della serata, registrando ancora un aumento dei dati forniti dall'auditel C'è posta per te supera i 6,5 milioni La puntata andata in onda sabato 23 gennaio, con le sue cinque storie, delle quali due hanno avuto come ospiti l'attore turco Can Yaman, e Michele Riondino, ha fatto registrare un ascolto medio di 6.510.000 telespettatori per uno share del 29,59%. anche in questa serata, quasi un televisore su tre è stato sintonizzato su Canale 5. Questo risultato conferma la crescita del gradimento del pubblico in questa edizione, visto che nella puntata di esordio del 9 ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 24 gennaio 2021) Per il terzo sabato consecutivo, C'èper te, il people show di Canale 5, magistralmente condotto da Maria De Filippi, si conferma come il programma più visto della serata, registrando ancora un aumento dei dati forniti dall'auditel C'èper te supera i 6,5 milioni Laandata in onda sabato 23, con le sue cinque storie, delle quali due hanno avuto come ospiti l'attore turco Can Yaman, e Michele Riondino, ha fatto registrare un ascolto medio di 6.510.000 telespettatori per uno share del 29,59%.in questa serata, quasi un televisore su tre è stato sintonizzato su Canale 5. Questo risultato conferma ladel gradimento del pubblico in questa edizione, visto chedi esordio del 9 ...

