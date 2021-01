Calciomercato Napoli | si chiude per Malcuit | la Fiorentina lo aspetta dalla prossima settimana

(Di domenica 24 gennaio 2021) Kevinè a un passo. Finalmente si sta per mettere il punto su uno dei più lunghi e discussi corteggiamenti di questa sessione invernale di. Il francese, accostato fino a qualchefa al Parma del richiamato D’Aversa, si accaserà alla corte di Prandelli rimasta orfana del terzino Lirola, volato all’OM L'articolo

DiMarzio : #Udinese, arriva #Llorente: accordo con il #Napoli e ok del giocatore - DiMarzio : #Milik - #Marsiglia: siamo alle firme - DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - CartellinoRosa : Esclusiva?? #dicriscio verso la Norvegia! - areanapoliit : 'Il Napoli pensa al ritorno di Benitez', clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Sport Fanpage

Il triangolo potrebbe porre al centro dell'attenzione Romeo Giovannini, l'attaccante savonese in forza agli emiliani. Il trasferimento dell'elemento classe 2001, riporta tuttobari.com, risulta però no ...Tutto ciò per dire che Pirlo e il suo staff, con l’evoluzione stanno rincorrendo la rivoluzione: «Certo che si vede il tipo di calcio che vuole fare il tecnico della Juve — ragiona Tossani — il che è ...