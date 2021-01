Brusaferro (Iss) sul caso Lombardia: «Dalla Regione polemiche inaccettabili». Sala: «Fontana mostri i dati» (Di domenica 24 gennaio 2021) Una settimana in zona rossa per errore. Un calcolo sbagliato dei dati sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Lombardia ha aumentato la tensione tra giunta regionale e Cabina di regia. E se Attilio Fontana e Letizia Moratti ripetono che la colpa è di Roma e che ora la Regione «dovrà essere risarcita», Silvio Brusaferro non ci sta. Queste polemiche sono «inaccettabili», ha detto in un’intervista a La Repubblica. «Hanno modificato i dati, ci hanno mandato un’email e ci hanno chiesto il ricalcolo dell’Rt della settimana precedente». La Lombardia dunque, stando al presidente dell’Istituto superiore di sanità, avrebbe chiesto eccome quella famosa rettifica, più volte smentita dal suo presidente e Dalla sua vice. ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) Una settimana in zona rossa per errore. Un calcolo sbagliato deisull’andamento dell’epidemia da Coronavirus inha aumentato la tensione tra giunta regionale e Cabina di regia. E se Attilioe Letizia Moratti ripetono che la colpa è di Roma e che ora la«dovrà essere risarcita», Silvionon ci sta. Questesono «», ha detto in un’intervista a La Repubblica. «Hanno modificato i, ci hanno mandato un’email e ci hanno chiesto il ricalcolo dell’Rt della settimana precedente». Ladunque, stando al presidente dell’Istituto superiore di sanità, avrebbe chiesto eccome quella famosa rettifica, più volte smentita dal suo presidente esua vice. ...

salvocomplicaz2 : RT @globalistIT: Il presidente dell'Iss mette in riga il presidente della Lombardia che accusa gli altri per la sua incapacità #FontanaDime… - lasolitalaura : RT @globalistIT: Il presidente dell'Iss mette in riga il presidente della Lombardia che accusa gli altri per la sua incapacità #FontanaDime… - beriapaolo : RT @GiovaQuez: Brusaferro (Iss): 'L'Rt a 1,4 della Lombardia è stato anticipato alla Regione tra il 13 e il 14 gennaio, e non c'è stata alc… - ArgoTone : RT @GiovaQuez: Brusaferro (Iss): 'L'Rt a 1,4 della Lombardia è stato anticipato alla Regione tra il 13 e il 14 gennaio, e non c'è stata alc… - DonatoDAgostino : RT @GiovaQuez: Brusaferro (Iss): 'L'Rt a 1,4 della Lombardia è stato anticipato alla Regione tra il 13 e il 14 gennaio, e non c'è stata alc… -