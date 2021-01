Benevento, Foggia a lavoro sulla difesa: operazione in chiusura e una speranza (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ultima settimana di calciomercato. I battenti chiuderanno lunedì 1° febbraio alle ore 20 e nei prossimi giorni sono attese diverse ufficializzazioni. Fino ad ora, infatti, è stato un mercato povero sotto tutti i punti di vista. La pandemia, i pochi soldi a disposizione e la difficoltà a reperire giocatori scontenti (i cinque cambi aiutano tecnici e società) hanno posto un freno al buon esito delle trattative. Qualcosa, però, andrà in porto e alcune operazioni conta di chiuderle anche il Benevento di Filippo Inzaghi. Il direttore sportivo Pasquale Foggia appare concentrato prima di tutto sul pacchetto arretrato, considerando l’infortunio di Letizia, i problemi accusati da Foulon e un Maggio ormai relegato a separato in casa. Il dirigente giallorosso avrebbe chiuso con la Sampdoria l’arrivo nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ultima settimana di calciomercato. I battenti chiuderanno lunedì 1° febbraio alle ore 20 e nei prossimi giorni sono attese diverse ufficializzazioni. Fino ad ora, infatti, è stato un mercato povero sotto tutti i punti di vista. La pandemia, i pochi soldi a disposizione e la difficoltà a reperire giocatori scontenti (i cinque cambi aiutano tecnici e società) hanno posto un freno al buon esito delle trattative. Qualcosa, però, andrà in porto e alcune operazioni conta di chiuderle anche ildi Filippo Inzaghi. Il direttore sportivo Pasqualeappare concentrato prima di tutto sul pacchetto arretrato, considerando l’infortunio di Letizia, i problemi accusati da Foulon e un Maggio ormai relegato a separato in casa. Il dirigente giallorosso avrebbe chiuso con la Sampdoria l’arrivo nel ...

