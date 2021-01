Vico Equense | coinvolge un 12enne per lanciare molotov e minacciare un imprenditore | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno notificato all’Michele Ferraro, 38 anni di, già detenuto per altra causa nella casa circondariale di Napoli Poggioreale, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura della Repubblica. L’è gravemente indiziato di diversi delitti: per aver fabbricato illegalmente una bomba; per aver indotto un minore non imputabile a portare in luogo pubblico una bomba; per aver indotto un minore non imputabile a dare alle fiamme un autovettura esposta alla pubblica fede usando una bomba; per aver indotto un minore non ...