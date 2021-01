Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il ministro speranza conferma in arancione 14 regioni Calabria Emiliagna e Veneto che si aggiungono ad Abruzzo Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Piemonte Puglia Umbria Valle d’Aosta Sardegna in Lombardia sono già le 4 regioni Campania Basilicata Molise e Toscana oltre alla Provincia autonoma di Trento intanto viene reso noto che dopo la conferma sui gravi errori che hanno bloccato la regione Lombardia nella zona rossa e associazioni di commercianti e gli imprenditori proporranno una class action contro i responsabili per i danni subiti il PD della Lombardia denuncia l’errore della regione che ha portato in territorio anziano riguarda i guariti non considerati come tali quindi lasciati per errore tra i contagiati in Tirolo in Austria ...