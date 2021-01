Sanremo 2021 | dopo Elodie | confermata Matilda De Angelis

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 23 gennaio 2021) “è abituato alle polemiche” queste le dichiarazioni di Amadeus rese in un’intervista al Corriere della sera sulle polemiche che stanno travolgendo la preparazione del Festival. Per molti la kermesse non dovrebbe andare in onda e questo anche nel rispetto di tutti quegli operatori dello spettacolo che non lavorano da un anno. Amadeus ha chiarito che è dalla parte delle maestranze di teatri e cinema, ma quando si parla disi fa riferimento ad uno studio televisivo: “Intanto chiarisco: da parte mia c’è grande sostegno a tutto il mondo dello spettacolo dove c’è gente disoccupata che non lavora da quasi un anno. Penso che con le dovute accortezze, i distanziamenti e i numeri ridotti, teatri e cinema dovrebbero riaprire. Nel caso diperò parliamo di uno studio televisivo, come succede per tanti altri programmi.” ...