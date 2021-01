Rally Montecarlo seconda giornata | Evans in testa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 23 gennaio 2021) E’ nel segno delle Toyota ladeldi. Al termine delle sette prove speciali in programma nel venerdì, Elfynsi prende ladella classifica generale, precedendo il compagno di team Sebastien Ogier. Dopo il dominio nella prima, Ott Tanak scivola terzo, in una sessione non del tutto soddisfacente per Hyundai. Comunque, sia l’estone che Dani Sordo non sono lontanissimi dalla vetta, per unche si preannuncia incerto. Ora vediamo nel dettaglio cosa è successo nel venerdì monegasco.prima: Tanak comincia bene Com’è andata ladeldi ...