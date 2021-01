Prada Cup, sfondato il muro dei 50 nodi! Storico record di velocità in Luna Rossa-Ineos. Il picco in km/h (Di sabato 23 gennaio 2021) La regata andata in scena questa notte tra Luna Rossa e Ineos Uk è già stata consegnata alla storia. Non tanto per la vittoria dei britannici, capaci così di chiudere in testa il round robin della Prada Cup e di accedere direttamente alla finale della competizione, ma per il record di velocità realizzato durante i 20 minuti abbondanti di questa avvincente sfida, in cui l’imbarcazione italiana si è dovuta arrendere proprio nel finale. Si è sempre detto che queste barche fossero degli autentici missili sull’acqua, ne avevamo già avuto riprova tra le World Series e lo scorso weekend di gara, ma oggi si è sfondata una barriera mitica nell’universo della nautica. Ineos Uk è infatti riuscita a infrangere la barriera dei 50 nodi! Un picco di ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) La regata andata in scena questa notte traUk è già stata consegnata alla storia. Non tanto per la vittoria dei britannici, capaci così di chiudere in testa il round robin dellaCup e di accedere direttamente alla finale della competizione, ma per ildirealizzato durante i 20 minuti abbondanti di questa avvincente sfida, in cui l’imbarcazione italiana si è dovuta arrendere proprio nel finale. Si è sempre detto che queste barche fossero degli autentici missili sull’acqua, ne avevamo già avuto riprova tra le World Series e lo scorso weekend di gara, ma oggi si è sfondata una barriera mitica nell’universo della nautica.Uk è infatti riuscita a infrangere la barriera dei 50Undi ...

Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - infoitsport : VIDEO Luna Rossa vs Ineos UK, rivivi la regata della Prada Cup con ben 9 cambi al vertice - infoitsport : Prada Cup, calendario semifinale Luna Rossa-American Magic: orari, programma, tv, streaming. Date e possibili recup… - infoitsport : Luna Rossa bella e incompiuta, Ineos va in finale di Prada Cup - SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa cede a Ineos. Spithill: 'Sorpreso che non ... -