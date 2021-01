Non va dal dentista per paura di prendere il Covid: muore a 29 anni per un’overdose di antidolorifici (Di sabato 23 gennaio 2021) Non voleva andare dal dentista per paura di contrarre il Covid e ha iniziato a prendere antidolorifici in dosi sempre più massicce per contrastare il dolore che aveva in bocca a causa di un ascesso. Così è morta a 29 anni per un’overdose di farmaci Alexandria Pierce-Baddeley, a Winsford, nel Regno Unito. A raccontare la sua storia è il tabloid britannico Sun: la donna, madre di una bambina di 9 anni, è stata trovata senza vita nel letto della sua casa. Inutili tutti i tentativi di soccorso: l’autopsia ha accertato che a causare la morte è stato un mix letale di antidolorifici e alcol. Prima di assumere i farmaci, la giovane aveva mandato una foto delle pastiglie al suo compagno, dicendogli: “Tra 20 minuti non sarò in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Non voleva andare dalperdi contrarre ile ha iniziato ain dosi sempre più massicce per contrastare il dolore che aveva in bocca a causa di un ascesso. Così è morta a 29perdi farmaci Alexandria Pierce-Baddeley, a Winsford, nel Regno Unito. A raccontare la sua storia è il tabloid britco Sun: la donna, madre di una bambina di 9, è stata trovata senza vita nel letto della sua casa. Inutili tutti i tentativi di soccorso: l’autopsia ha accertato che a causare la morte è stato un mix letale die alcol. Prima di assumere i farmaci, la giovane aveva mandato una foto delle pastiglie al suo compagno, dicendogli: “Tra 20 minuti non sarò in ...

giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - teatroallascala : Stasera alle 19 non perdere Così fan tutte di Mozart diretto dal M° Antonini. Con @EleonoraBuratto, Emily d'Angelo,… - mante : Dal comunicato del Garante Privacy par di capire che il blocco di TikTok parte da mancanze già contestate in passat… - ilmister_X : @giallideilimoni @Fab192 @ardigiorgio @CarloCalenda @Azione_it Sicuro? Oppure sei tu ad avere troppo antipatia per… - tmthys : @DISTRICT1999 che vergogna ok albesmilesback ma non era l’unico acc che avevo, twitter mi ha sospeso quello che ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Non dal Così l'Emilia Romagna rivede giallo, ma non si fida La Repubblica Benitez lascia il Dalian, è ufficiale: "Il Covid ha cambiato le nostre vite"

Rafa Benitez annuncia di aver lasciato il ruolo di allenatore del Dalian Professional, con un comunicato sul suo sito ufficiale.

Torna Murnane, ed è un problema

Il misterioso autore australiano de Le pianure nel suo romanzo di esordio Tamarisk Row, tra corse di cavalli e formazione.

Rafa Benitez annuncia di aver lasciato il ruolo di allenatore del Dalian Professional, con un comunicato sul suo sito ufficiale.Il misterioso autore australiano de Le pianure nel suo romanzo di esordio Tamarisk Row, tra corse di cavalli e formazione.