Milan affondato dall' Atalanta 0-3 | ?ma è campione d' inverno

(Di sabato 23 gennaio 2021) Nonostante la sconfitta per 3-0 contro l', ilsi lauread'visto il contemporaneo pareggio 0-0 dell'Inter contro l'Udinese alla Dacia Arena. La squadra...

FabioCapra3 : Delusione #Milan! Colpito e affondato dalla #Atalanta che gioca bene e diverte. Gasperini un grande. @acmilan @Atalanta_BC - senia65 : @Gio1963J @bonucci_leo19 Il Crotone? Quello che al Benevento non gli ha fatto toccare palla? Il calcio è questo. Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan affondato

La Stampa

Cade pesantemente il Milan di Stefano Pioli nel 19° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. I rossoneri, infatti, sono stati sconfitti a San Siro per 3-0 dall'Atalanta. Una lezione quella ...Pesante tonfo del Milan capolista nella diciannovesima giornata di Serie A: la squadra di Pioli è stata travolta per 3-0 dall’Atalanta a San Siro in una delle partite delle 18. I rossoneri, affondati ...