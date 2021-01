Messi, per i tifosi non è tra i migliori per… il Team of the Year di FIFA (Di sabato 23 gennaio 2021) "I campioni votati dalle persone. Oltre 10 milioni di voti da 185 Paesi. Ecco il Team of the Year". Con questo annuncio, pubblicato anche sulla propria pagina Twitter, la EA Sports FIFA ha annunciato la squadra dell'anno votata dai fan. I migliori calciatori della passata annata hanno composto una squadra di fenomeni. Peccato che manchi chi è considerato da tutti il migliore del mondo: Lionel Messi.Messi escluso dal Team of the Yearcaption id="attachment 1083613" align="alignnone" width="401" FIFA Team of the Year (Twitter EASports FIFA)/captionNell'incredibile formazione scelta dai fan ci sono fenomeni come Manuel Neuer (Bayern Monaco), Alphonso Davis (Bayern Monaco), Sergio Ramos ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) "I campioni votati dalle persone. Oltre 10 milioni di voti da 185 Paesi. Ecco ilof the". Con questo annuncio, pubblicato anche sulla propria pagina Twitter, la EA Sportsha annunciato la squadra dell'anno votata dai fan. Icalciatori della passata annata hanno composto una squadra di fenomeni. Peccato che manchi chi è considerato da tutti il migliore del mondo: Lionelescluso dalof thecaption id="attachment 1083613" align="alignnone" width="401"of the(Twitter EASports)/captionNell'incredibile formazione scelta dai fan ci sono fenomeni come Manuel Neuer (Bayern Monaco), Alphonso Davis (Bayern Monaco), Sergio Ramos ...

