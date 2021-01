Mattarella | ovvero i silenzi di un Quirinale garante di chi?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – L’attuale crisi di governo ha mostrato ulteriore esempio di quanto la politica sia distante dalla volontà popolare. Gli italiani, che nel 2018 elessero questo parlamento, non sono più rappresentati dai governanti attuali. Appare dunque utile esaminare le ragioni che identificano il Capo dello Stato quale complice dell’attuale immobilismo politico. Risaputo chenon sia sostenitore del sovranismo, urgeedersi come egli possa rifiutare l’idea del voto anticipato. La marcia indietro diIn seguito alla caduta del primo governo Conte, con annesse perplessità dei più,scelse di farsidell’alleanza giallofucsia. Egli identificò tale occasione come “ultima spiaggia”, annunciando che in caso di immobilismo governativo non avrebbe esitato a sciogliere le ...