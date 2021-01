Inter, Marotta: “Il nostro mercato è già chiuso” (Di sabato 23 gennaio 2021) Sulle ultime di mercato è Intervenuto ai microfoni di Sky il dg dell'Inter Beppe Marotta: "Il nostro mercato è già chiuso, lo stimolo è dare una giusta considerazione al nostro gruppo. Siamo competitivi con questa rosa: eravamo alla ricerca di opportunità che non ci sono, tenendo in considerazione anche il periodo delicato del club. I valori straordinari dobbiamo generarli noi tra appartenenza e senso della maglia. Agoumè? Ricordiamo che è appena tornato in gruppo Vecino, mentre Agoumè è un 2002 che ha bisogno di continuità, che sta trovando allo Spezia. Riportarlo da noi sarebbe ingiusto per sia per lo Spezia che per lui".caption id="attachment 1075701" align="alignnone" width="3000" Pinamonti (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Sulle ultime divenuto ai microfoni di Sky il dg dell'Beppe: "Ilè già, lo stimolo è dare una giusta considerazione algruppo. Siamo competitivi con questa rosa: eravamo alla ricerca di opportunità che non ci sono, tenendo in considerazione anche il periodo delicato del club. I valori straordinari dobbiamo generarli noi tra appartenenza e senso della maglia. Agoumè? Ricordiamo che è appena tornato in gruppo Vecino, mentre Agoumè è un 2002 che ha bisogno di continuità, che sta trovando allo Spezia. Riportarlo da noi sarebbe ingiusto per sia per lo Spezia che per lui".caption id="attachment 1075701" align="alignnone" width="3000" Pinamonti (getty images)/caption ITA Sport Press.

capuanogio : ?? Il #RealMadrid preme l’#Inter per il pagamento della prima rata di #Hakimi. #Marotta ha l’accordo scritto di pro… - FBiasin : L'#Inter chiarisce di avere un accordo solido con il #RealMadrid per il pagamento di #Hakimi entro il 31 marzo. Acc… - ItaSportPress : Inter, Marotta: 'Il nostro mercato è già chiuso' - - ndl00 : #Inter, #Marotta:”Il nostro mercato è chiuso!”. I nerazzurri bloccati anche dall’Indice di Liquidità. - JTriplete : @CorSport Grandissmo #Marotta Meglio fare come l'#Inter Niente che 3/4 pipponi che non ti cambiano la squadra. -