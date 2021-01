I numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Vaccini a operatori non sanitari? Spero non viga il principio del favore all’amico» – Il video (Di sabato 23 gennaio 2021) «Negli ultimi giorni i casi di Coronavirus sono stabili. Ci sono anche degli elementi che lasciano ben sperare come i ricoveri e le terapie intensive che stanno lentamente cominciando a scendere. Quasi tutte le regioni italiane sono sotto le soglie critiche di occupazione o le superano di pochi punti percentuali. La situazione, dunque, si avvia verso un lento ma continuo miglioramento. I decessi, intanto, sono scesi di poco (oggi 488 con oltre 13mila casi in 24 ore, ndr). Per vedere un calo drastico delle vittime, infatti, bisognerà aspettare un calo dei contagi e gli effetti delle vaccinazioni sulle persone più fragili. Quindi non prima dell’estate». A parlare a Open è il virologo Giovanni Maga, direttore dell’istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia. Il pasticcio in Lombardia sulla zona rossa È di oggi la notizia che la Lombardia non ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) «Negli ultimi giorni i casi di Coronavirus sono stabili. Ci sono anche degli elementi che lasciano ben sperare come i ricoveri e le terapie intensive che stanno lentamente cominciando a scendere. Quasi tutte le regioni italiane sono sotto le soglie critiche di occupazione o le superano di pochi punti percentuali. La situazione, dunque, si avvia verso un lento ma continuo miglioramento. I decessi, intanto, sono scesi di poco (oggi 488 con oltre 13mila casi in 24 ore, ndr). Per vedere un calo drastico delle vittime, infatti, bisognerà aspettare un calo dei contagi e gli effetti delle vaccinazioni sulle persone più fragili. Quindi non prima dell’estate». A parlare a Open è ilGiovanni, direttore dell’istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia. Il pasticcio in Lombardia sulla zona rossa È di oggi la notizia che la Lombardia non ...

