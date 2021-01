‘Grande Fratello’, ex gieffina racconta cosa accade nel confessionale: “Ti indeboliscono la mente e ti fanno il lavaggio del cervello, dopo il reality tre anni di depressione” (Di sabato 23 gennaio 2021) I condizionamenti a cui i concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbero soggetti da parte degli autori è tema caldo di questa edizione, in particolare negli ultimi giorni. A sollevare nuovamente la questione sono state le recenti esternazioni di Tommaso Zorzi che nella casa aveva manifestato a più riprese l’intenzione di abbandonare il gioco. Il giovane influencer ha più volte spiegato di sentirsi sopraffatto dall’ansia, al punto di accusare malesseri fisici di vario genere. Il ragazzo ha lamentato infatti di soffrire di mal di pancia, mal di testa e per la comparsa di uno sfogo sulla pelle. Un annuncio, quello dell’abbandono, che aveva naturalmente gettato nel panico i tantissimi fan di Tommaso. E in larga parte la responsabilità di questa decisione è stata naturalmente imputata al secondo prolungamento del programma ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 gennaio 2021) I condizionamenti a cui i concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbero soggetti da parte degli autori è tema caldo di questa edizione, in particolare negli ultimi giorni. A sollevare nuovala questione sono state le recenti esternazioni di Tommaso Zorzi che nella casa aveva manifestato a più riprese l’intenzione di abbandonare il gioco. Il giovane influencer ha più volte spiegato di sentirsi sopraffatto dall’ansia, al punto di accusare malesseri fisici di vario genere. Il ragazzo ha lamentato infatti di soffrire di mal di pancia, mal di testa e per la comparsa di uno sfogo sulla pelle. Un annuncio, quello dell’abbandono, che aveva naturalgettato nel panico i tantissimi fan di Tommaso. E in larga parte la responsabilità di questa decisione è stata naturalimputata al secondo prolungamento del programma ...

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - illllaria : State gridando allo scandalo per aver scoperto, dopo 20 anni, che gli autori manipolano i comportamenti dei concorr… - prelemilife2 : RT @Mari94444349: Ringraziamo il Grande Fratello che con quel video ha solo aiutato ad alimentare l’odio nei confronti di Pier e soprattutt… -

