Funko Fair 2021: in arrivo i Funko Pop! dei Pokémon (Di sabato 23 gennaio 2021) Dal terzo giorno di Funko Fair 2021 sono stati presentati i nuovi Pokémon in versione Funko Pop! Il terzo giorno di Funko Fair 2021, tenutosi il 21, ha visto di sicuro esultare i fan dei Pokémon. Tra i vari annunci riguardanti le vecchie glorie NBA, i campioni della WWE e alcuni Funko Pop! riguardanti il mondo videoludico, quello principale è stato sicuramente l'imminente rilascio dei nuovi Pokémon in versione Funko Pop!. Che dire se non Gotta Catch 'Em All?! Gli annunci riguardanti l'acclamata saga videoludica (e non solo), vede come protagonisti ...

Dal terzo giorno di Funko Fair 2021 sono stati presentati i nuovi Pokémon in versione Funko Pop!, vediamoli insieme.

