Fonseca su Dzeko: "Recuperare il rapporto? Ho parlato ieri, non voglio dire altro" (Di sabato 23 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport nel post-partita della sofferta vittoria contro lo Spezia, Paulo Fonseca si è espresso anche in merito alla questione del rapporto con Edin Dzeko: "Ne ho parlato ieri e non voglio dire null'altro. Capisco la vostra curiosità ma non voglio più parlarne. Quello che è importante è quanto fatto oggi qui e la grande vittoria della squadra". foto: twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

