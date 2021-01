Fonseca: "Il mio rapporto con Dzeko? No comment" (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA - La Roma soffre ma vince. Una partita da cardiopalma per la squadra giallorossa che è riuscita a battere lo Spezia 4 - 3 al 92' grazie al gol di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso (... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA - La Roma soffre ma vince. Una partita da cardiopalma per la squadra giallorossa che è riuscita a battere lo Spezia 4 - 3 al 92' grazie al gol di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso (...

DrApocalypse : Mi spiace da morì, ma tra #Dzeko e #Fonseca mando affanculo il primo. Edin mio, è stato bello ma se semo visti. #RomaSpezia - sportli26181512 : Fonseca: “il mio rapporto con Dzeko? No comment”: Le parole del tecnico giallorosso al termine del match vinto cont… - _Cacula_ : @pisto_gol Creato molto e Fonseca deve ritrovare gioco è una contraddizione nella stessa frase pistoo ?? Comunque, a… - GalvaniM : #Fonseca: 'Gli altri allenatori? Non vedo, non guardo, non sento. Mi concerto solo sul mio lavoro'. Per me resta u… - PagineRomaniste : #Fonseca: 'Altri nomi di allenatori? Non vedo, non guardo e non sento. Sono focalizzato sul mio lavoro' #ASRoma… -