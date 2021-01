Fiorentina | Vlahovic | «Ero arrabbiato alla fine Commisso | che onore»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dusan, attaccante della, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Crotone: le sue parole Dusan, attaccante della, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Crotone. GOL – «Devo ringraziare i compagni, in questo caso Ribery che ha fatto un assist da campione. Il merito è anche di Castrovilli, grande giocata la sua». VITTORIA – «Era molto importante portare a casa i tre punti». ARRABBIATURA NEL FINALE – «Potevo fare più gol, erocon me stesso. Voglio sempre migliorare e dare il massimo per la squadra».– «Abbiamo fatto un po’ di palleggi, è sempre unper me. Lo ringrazio perché è sempre vicino a noi, insiemesua famiglia, ...