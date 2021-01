Fiorentina-Crotone | Prandelli | “Vittoria che dà il sorriso | siamo stati squadra Commisso più vicino? Non conosco i suoi impegni”

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo laper 2-1, l'allenatore della, Cesare, ha parlato ai microfoni di "DAZN" dopo il match del "Franchi", contro il. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore della "viola"."Laporta sempre il, vederlo sulla faccia di Ribery non è una notizia., abbiamo accorciato bene e giocato forse la miglior partita. Sul 2-0 poi abbiamo un po' complicato le cose ma l'importante era vincere. I tre punti portano autostima oltre alla serenità, dobbiamo capire che posfare certe partite".GRINTA A CENTROCAMPO - "Nel calcio moderno quando hanno palla gli altri devi essere ordinato e aggressivo. La qualità deve essere di, non dei ...

Vlahovic 6,5 – Sesta rete nelle ultime otto partite per l’attaccante serbo, che compirà 21 anni tra cinque giorni. Quattro delle ultime cinque reti di Giacomo Bonaventura in Serie A sono state messe a ...La squadra di Cesare Prandelli riesce infatti a tornare alla vittoria in casa contro il Crotone per 2-1 grazie ai gol di Bonaventura e Vlahovic: non basta alla squadra di Stroppa la rete di Simy. La V ...