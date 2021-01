El Shaarawy positivo al Covid | la Roma deve attendere Saltate le visite mediche

(Di sabato 23 gennaio 2021) Piove sul bagnato in casa . Dopo il caso Dzeko - Fonseca si apre anche quello El: il Faraone ha trovato l'accordo per trasferirsi in giallorosso, ieri è rientrato nella Capitale da Dubai e ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? El Shaarawy ancora positivo al Covid-19: slittano le visite con la Roma ? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Positivo El Shaarawy, slittano visite con la Roma - infoitsport : Coronavirus, positivo El Shaarawy: slittano le visite mediche con la Roma - milansette : Coronavirus, positivo El Shaarawy: slittano le visite mediche con la Roma - shadowsdimples_ : CHE VUOL DIRE EL SHAARAWY POSITIVO AO -

Ultime Notizie dalla rete : Shaarawy positivo

Un altro contrattempo ha poi stoppato la definizione dell'affare El Shaarawy. Il calciatore, rientrato ieri in Italia da Dubai dopo la rescissione con lo Shanghai Shenhua, è risultato positivo al covi ...(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Contrattempo in casa Roma per la definizione dell'affare El Shaarawy. Il calciatore, rientrato ieri in Italia da Dubai dopo la rescissione con lo Shanghai, ...