Crotone, ds Ursino: «Acquisti? Dobbiamo convincere i calciatori» (Di sabato 23 gennaio 2021) Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina. VICE SIMY – «I giocatori per venire al Crotone devi convincerli ed è difficile. Ora e prima in Serie A. In B vengono invece con entusiasmo. Noi come al solito cerchieremo di fare tre innesti importanti per la squadra. Poi ce la giocheremo». Leggi su Calcionews24.com

