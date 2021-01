Crostata salata soffice | la ricetta di Benedetta Rossi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ladelladiè la primaFatto in casa per voi di oggi 23 gennaio 2021. Unarustica, unadalle ricette Fatto in casa per voi. Preparare la base per la torta rustica diè davvero semplice, poi con la farcitura giochiamo come vogliamo, la decorazione questa tortadavvero favolosa.ha suggerito pomodori, rucola, bresaola e formaggio conditi poi con olio, sale e succo di limone, ovviamente non dimentichiamo il formaggio spalmabile. Possiamo però scegliere la farcitura che volgiamo. Ecco la superdi ...