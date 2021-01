Conte espulso: “Pochi minuti di recupero, ho protestato” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Alla fine c’è stata questa mia espulsione. Forse un po’ più di recupero poteva essere accordato e ho protestato. L’arbitro mi ha prima ammonito e poi mandato via. Non eravamo d’accordo sul minutaggio del recupero, mi sembrava troppo poco per quanto s’era giocato nel secondo tempo”. Antonio Conte racconta l’espulsione subita e i convulsi minuti finali del match che la sua Inter ha pareggiato sul campo dell’Udinese. “I giocatori dell’Udinese si sono spesso accasciati e si è perso tempo, quattro minuti per me erano Pochi. L’arbitro ha preso le sue decisioni e dobbiamo accettarle”, dice il tecnico nerazzurro a Sky Sport. Il pari impedisce all’Inter di approfittare del k.o. casalingo del Milan contro l’Atalanta. “Noi dobbiamo guardare a noi, non possiamo pensare al Milan ... Leggi su funweek (Di sabato 23 gennaio 2021) “Alla fine c’è stata questa mia espulsione. Forse un po’ più dipoteva essere accordato e ho. L’arbitro mi ha prima ammonito e poi mandato via. Non eravamo d’accordo sul minutaggio del, mi sembrava troppo poco per quanto s’era giocato nel secondo tempo”. Antonioracconta l’espulsione subita e i convulsifinali del match che la sua Inter ha pareggiato sul campo dell’Udinese. “I giocatori dell’Udinese si sono spesso accasciati e si è perso tempo, quattroper me erano. L’arbitro ha preso le sue decisioni e dobbiamo accettarle”, dice il tecnico nerazzurro a Sky Sport. Il pari impedisce all’Inter di approfittare del k.o. casalingo del Milan contro l’Atalanta. “Noi dobbiamo guardare a noi, non possiamo pensare al Milan ...

Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - Udinese_1896 : #UdineseInter 0-0 90' Espulso il tecnico nerazzurro Conte per proteste #ForzaUdinese ???? - riotta : Il negazionista della xylella #Ciampolillo, espulso per i rimborsi da Grillo ora assurge a statista europeo pro Conte ma col Var :))) - illimitato1 : #Conte espulso giustamente e #Oriali che grida vergogna. Quindi vergogna per una decisione giusta e ineccepibile… - sfristian : RT @Paolo_Bargiggia: Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squadra… -