Cecilia Mangini, il modo migliore per ricordarla è attraverso le sue rughe (Di sabato 23 gennaio 2021) Cecilia Mangini, un’altra bella persona del cinema, se n’è andata. La prima cosa che dovremmo ricordare di lei, tutti noi che amiamo il cinema e, del cinema, la sua capacità di scavare la verità, sono le rughe. Le mille e mille rughe che solcavano il suo volto rendendolo unico e autentico, profondo e vissuto, senza trucchi. Si narra che Anna Magnani dicesse al suo truccatore: “Non togliermi le mie rughe, ci ho messo una vita a farmele!”. Per Cecilia Mangini le rughe che si erano accumulate nella sua lunga e bellissima vecchiaia erano il paesaggio dell’anima e il riflesso di un’etica. Un modo di sintetizzare una vita guidata dal tentativo di rapportarsi al mondo per disvelarlo, denudarlo, raccontarlo nelle sue pieghe recondite: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021), un’altra bella persona del cinema, se n’è andata. La prima cosa che dovremmo ricordare di lei, tutti noi che amiamo il cinema e, del cinema, la sua capacità di scavare la verità, sono le. Le mille e milleche solcavano il suo volto rendendolo unico e autentico, profondo e vissuto, senza trucchi. Si narra che Anna Magnani dicesse al suo truccatore: “Non togliermi le mie, ci ho messo una vita a farmele!”. Perleche si erano accumulate nella sua lunga e bellissima vecchiaia erano il paesaggio dell’anima e il riflesso di un’etica. Undi sintetizzare una vita guidata dal tentativo di rapportarsi al mondo per disvelarlo, denudarlo, raccontarlo nelle sue pieghe recondite: il ...

mannocchia : viva la vita, viva lo sguardo, viva Cecilia Mangini - Radio3tweet : Gli occhi di Cecilia Mangini, prima documentarista donna in Italia, sul nostro Paese: la sua voce e i suoi ricordi… - mannocchia : Un mistero grande nelle cose piccole @concitadeg su Cecilia Mangini