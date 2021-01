C’è Posta, Can Yaman infiamma lo studio togliendosi la giacca (Di domenica 24 gennaio 2021) La terza puntata di C’è Posta per te inizia con un ospite d’eccezione, Can Yaman, venuto per incontrare Achiropita, che ha voluto fare un regalo alla zia Maria, sorella della mamma. Achiropita ha 22 anni e ha tre fratelli, hanno perso la mamma 2 anni fa a seguito di una terribile malattia che l’ha consumata in 3 anni. La zia si è presa cura di tutti loro fin da subito, prendendo in mano le redini della famiglia e per questo Achi (come la chiama la zia) ha deciso di ringraziarla in modo speciale con un regalo e parole d’affetto. La storia di Achiropita Achiropita ha perso la mamma giovanissima e da allora il mondo è cambiato. “Da quando è morta mamma, anche se sono passati anni è come se fosse il primo giorno. (…) Non c’è più chi ti sveglia, chi ti prepara la colazione, qualcuno con cui parlare degli esami dell’università(…)” . “Noi siamo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 24 gennaio 2021) La terza puntata di C’èper te inizia con un ospite d’eccezione, Can, venuto per incontrare Achiropita, che ha voluto fare un regalo alla zia Maria, sorella della mamma. Achiropita ha 22 anni e ha tre fratelli, hanno perso la mamma 2 anni fa a seguito di una terribile malattia che l’ha consumata in 3 anni. La zia si è presa cura di tutti loro fin da subito, prendendo in mano le redini della famiglia e per questo Achi (come la chiama la zia) ha deciso di ringraziarla in modo speciale con un regalo e parole d’affetto. La storia di Achiropita Achiropita ha perso la mamma giovanissima e da allora il mondo è cambiato. “Da quando è morta mamma, anche se sono passati anni è come se fosse il primo giorno. (…) Non c’è più chi ti sveglia, chi ti prepara la colazione, qualcuno con cui parlare degli esami dell’università(…)” . “Noi siamo ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - sognixappesi : pensavo di essere al circo e invece siamo a C’è posta per te #CePostaPerTe - patrizia_rella : RT @ElenaGuida: Stasera c’è posta per noi?? Si Maria apriamo la busta?? #CanYamanCePostaPerTe - donchi06 : RT @LuminitaPoenaru: Bentornato in Italia. A quanto pare C'è posta per tutte noi ! #CanYamanCePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia