Bologna, Mihajlovic avverte la Juve: 'Non andiamo a Torino in gita' (Di sabato 23 gennaio 2021) Bologna - Sinisa Mihajlovic sa bene che domani il suo Bologna dovrà dare il 101 per cento contro la Juventus , formazione temibile e reduce dalla vittoria in Supercoppa italiana contro il Napoli. Ecco ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021)- Sinisasa bene che domani il suodovrà dare il 101 per cento contro lantus , formazione temibile e reduce dalla vittoria in Supercoppa italiana contro il Napoli. Ecco ...

sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic avverte la Juve: 'Non andiamo a Torino in gita': Il tecnico felsineo: 'Arnautovic? Se viene da… - infoitsport : Bologna, Mihajlovic: 'Tra me e Pirlo il migliore sono stato io. Domani non andiamo a Torino in gita' - sportface2016 : #JuventusBologna | La carica di #Mihajlovic in vista della trasferta di Torino - ItaSportPress : Bologna, Mihajlovic sfida la Juventus e Pirlo: 'Giochiamo per vincere. Battevo meglio io le punizioni' -… - Pedro69280970 : RT @Gazzetta_it: #Bologna #Mihajlovic cita #CheGuevara e sfida #Pirlo: 'Battevo meglio io le punizioni'. #JuveBologna -