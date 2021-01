Bettini: “Le elezioni sono uno sciagura, ma non un colpo di stato” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il dirigente Dem: «Se non arrivano risultati in altri modi. Renzi è garanzia di instabilità e sul governo istituzionale abbimao già dato» Leggi su lastampa (Di sabato 23 gennaio 2021) Il dirigente Dem: «Se non arrivano risultati in altri modi. Renzi è garanzia di instabilità e sul governo istituzionale abbimao già dato»

LaStampa : Bettini: “Le elezioni sono uno sciagura, ma non un colpo di stato” - semeoro1 : RT @jacopo_iacoboni: Bettini ha oggi ridetto: 'Le elezioni non sono un colpo di stato, sono l'ultima risorsa. Se non arrivano risultati in… - bb91687509 : RT @jacopo_iacoboni: Bettini ha oggi ridetto: 'Le elezioni non sono un colpo di stato, sono l'ultima risorsa. Se non arrivano risultati in… - MarchesiMattia : RT @jacopo_iacoboni: Bettini ha oggi ridetto: 'Le elezioni non sono un colpo di stato, sono l'ultima risorsa. Se non arrivano risultati in… - dippolitowilma : RT @jacopo_iacoboni: Bettini ha oggi ridetto: 'Le elezioni non sono un colpo di stato, sono l'ultima risorsa. Se non arrivano risultati in… -