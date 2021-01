Weah: “Ibrahimovic come Baresi e Maldini: l’età non conta” (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Interessante intervista rilasciata dall'ex attaccante del Milan George Weah alla Gazzetta dello Sport Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Interessante intervista rilasciata dall'ex attaccante del Milan Georgealla Gazzetta dello Sport Pianeta Milan.

Gazzetta_it : #Weah spinge il suo #Milan. La nostra intervista - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Weah: '#Ibrahimovic come #Baresi e #Maldini: l'età non conta' - infoitsport : Weah: “Milan, Ibrahimovic il tuo condottiero per lo Scudetto” - infoitsport : Weah: 'Il Milan non mi sorprende, è da scudetto. Ibrahimovic come Baresi e Maldini' - PianetaMilan : #Weah: '#Ibrahimovic come #Baresi e #Maldini: l'età non conta' -