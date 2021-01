Uomo getta acqua bollente sulla moglie in un raptus di rabbia, causato da una colazione portata a letto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rukyie Ay di 23 anni aveva appena portato la colazione a letto al marito, Ali Ay di 28 anni, quando quest’ultimo ha gettato, in un raptus di rabbia, dell’acqua calda sulla schiena della moglie. Pesanti ustioni La donna si è presentata all’ospedale in Turchia il 9 gennaio riportando gravi ustioni su tutta la schiena. Quando le è stato chiesto il motivo di quelle ferite, Ruckyie ha riportato che il marito si sarebbe arrabbiato per essere stato svegliato dopo che lei gli aveva portato la colazione a letto. La donna, spaventata, sarebbe andata a fare colazione con la figlia, ma il marito l’avrebbe seguita gettandole addosso l’acqua ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rukyie Ay di 23 anni aveva appena portato laal marito, Ali Ay di 28 anni, quando quest’ultimo hato, in undi, dell’caldaschiena della. Pesanti ustioni La donna si è presentata all’ospedale in Turchia il 9 gennaio riportando gravi ustioni su tutta la schiena. Quando le è stato chiesto il motivo di quelle ferite, Ruckyie ha riportato che il marito si sarebbe arto per essere stato svegliato dopo che lei gli aveva portato la. La donna, spaventata, sarebbe andata a farecon la figlia, ma il marito l’avrebbe seguitandole addosso l’...

iKON_Hanbin96 : A) Bong Cha si getta contro l’autista e gli tira un calcio piazzato tra le gambe. L’uomo urla di dolore e lascia ca… - Katiebot_fr : Piccolo uomo viene tenuto il grano fresco. Per la porta viene avena e altro ancora. Sulla finestrella che getta le grains.Wheat e cereali - commentacose : -Nel momento del suo ultimo respiro la tua giovinezza, i tuoi sogni, la tua infanzia moriranno. -Come guarderò in f… - GGALLISTU : @lucatelese Scalfarotto ahah povero uomo costretto a legare le scarpe a renzi,ancora non ha capito che il tipo li u… - Katiebot_fr : Piccolo uomo viene tenuto il grano fresco. Per la porta viene avena e altro ancora. Sulla finestrella che getta le grains.Wheat e cereali -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo getta Uomo getta acqua bollente sulla moglie in un raptus di rabbia, causato da una colazione portata a letto Periodico Italiano Rigore sbagliato e vantaggio sprecato: il Seravezza getta alle ortiche tre punti

Contro il Progresso Bologna i verdeazzurri avanti di un gol si fanno rimontare dopo aver fallito un penalty con Grassi ...

"Giovinette", la nuova puntata de L’Uomo della Domenica

“Giovinette” è il titolo della nuova puntata de “L’Uomo della Domenica” dedicata a storia e attualità del calcio femminile, in onda su Sky Sport da oggi, venerdì 22 gennaio. Il racconto di Giorgio Por ...

Contro il Progresso Bologna i verdeazzurri avanti di un gol si fanno rimontare dopo aver fallito un penalty con Grassi ...“Giovinette” è il titolo della nuova puntata de “L’Uomo della Domenica” dedicata a storia e attualità del calcio femminile, in onda su Sky Sport da oggi, venerdì 22 gennaio. Il racconto di Giorgio Por ...