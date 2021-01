Tour of the Alps 2021 grandi firme: attesi Tao, Nibali, Ganna e Pinot (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una ripartenza in grande stile. E' quella del Tour of the Alps, che dopo la rinuncia forzata del 2020 a causa della pandemia si ripresenta: in calendario dal 19 al 23 aprile, le cinque tappe ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una ripartenza in grande stile. E' quella delof the, che dopo la rinuncia forzata del 2020 a causa della pandemia si ripresenta: in calendario dal 19 al 23 aprile, le cinque tappe ...

Tour of the Alps 2021 grandi firme: attesi Tao, Nibali, Ganna e Pinot

L'Eco café: la Social Edition 2020 negli acquerelli di Dusatti

Ospite fisso delle tappe de L’Eco cafè, Marco Dusatti ha colorato il Tour 2020 con i suoi acquerelli e ha contribuito, insieme alla redazione di Orobie, a far conoscere il territorio che ci circonda.

Tour of the Alps 2021, le 22 squadre al via: ben 12 WorldTour e le quattro italiane Professional

Saranno 22 le squadre al via del Tour of the Alps 2021. La corsa, che riproporrà il percorso dell’ultima edizione annullata a causa della pandemia di coronavirus, è in programma dal 19 al 23 aprile e ...

