Tabacci: 'La maggioranza si può allargare ma in un governo nuovo' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il voto sulla Relazione sulla Giustizia del Ministro Bonafede, che avrà luogo mercoledì, sarà "una prova di fuoco" per il leader di Centro Democratico Bruno Tabacci, che spiega: "Lì si vedrà. Io penso ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il voto sulla Relazione sulla Giustizia del Ministro Bonafede, che avrà luogo mercoledì, sarà "una prova di fuoco" per il leader di Centro Democratico Bruno, che spiega: "Lì si vedrà. Io penso ...

fattoquotidiano : Governo, Tabacci dopo l’incontro con Di Maio: “Conte unico punto di equilibrio, alternativa è il voto. Allargare ma… - TgLa7 : #Tabacci: rinforzo maggioranza passa per governo nuovo - SkyTG24 : #CrisidiGoverno, Tabacci: 'Voto inevitabile se maggioranza non si rafforza'. Gli aggiornamenti in diretta - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Governo, Tabacci dopo l’incontro con Di Maio: “Conte unico punto di equilibrio, alternativa è il voto. Allargare maggi… - AndFranchini : Variante Tabacci. Va a P. Chigi e avvisa: 'Rinforzo maggioranza con nuovo Governo' Il leader di Centro Democratico… -