Stretta in Europa sui viaggi nelle zone «rosso scuro», anche in Europa verso i colori per Paesi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Confini aperti, ma spostamenti limitati, in Italia così come tra i Paesi membri dell’Unione Europea. È quanto deciso ieri durante la riunione convocata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per discutere con i 27 Capi di Stato e di Governo le strategie per contenere la diffusione del Coronavirus a livello europeo. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha sottolineato come la situazione sia ancora molto seria e i dati siano «preoccupanti» (nella sola Europa si contano oltre 435.000 vittime Covid), anche al netto delle varianti Covid in circolazione. I leader europei hanno convenuto, non senza alcune perplessità iniziali, sulla decisione di mantenere le frontiere aperte, e al contempo di scoraggiare tutti i viaggi non essenziali, il monitoraggio e il sequenziamento ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Confini aperti, ma spostamenti limitati, in Italia così come tra imembri dell’Unione Europea. È quanto deciso ieri durante la riunione convocata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per discutere con i 27 Capi di Stato e di Governo le strategie per contenere la diffusione del Coronavirus a livello europeo. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha sottolineato come la situazione sia ancora molto seria e i dati siano «preoccupanti» (nella solasi contano oltre 435.000 vittime Covid),al netto delle varianti Covid in circolazione. I leader europei hanno convenuto, non senza alcune perplessità iniziali, sulla decisione di mantenere le frontiere aperte, e al contempo di scoraggiare tutti inon essenziali, il monitoraggio e il sequenziamento ...

