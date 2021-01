"Sherlock Holmes - Gioco di ombre": un restyling che funziona, grinta e spettacolarità (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sherlock Holmes - Gioco DI ombre Canale 20 ore 21.05. Con Robert Downey jr, Jude Law e Rachel Mc Adams. Regia di Guy Ritchie. Produzione Gran Bretagna 2011. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Sherlock Holmes è giunto alla resa dei conti col suo fatidico rivale professor Moriarty, che vuole far scoppiare la prima guerra mondiale con 25 anni d'anticipo. Lo scontro finale avviene alle cascate di Reichenbach dove entrambi gli avversari ufficialmente periscono. Watson era lontano (s'è sposato da poco) e apprende con angoscia la notizia. Il racconto di Conan Doyle finiva colle lacrime di Watson. Ma il film lascia aperto uno spiraglio. PERCHÈ VEDERLO Perché l'operazione di restyling del personaggio avviata dal regista Ritchie e soprattutto da Downey jr un paio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021)DICanale 20 ore 21.05. Con Robert Downey jr, Jude Law e Rachel Mc Adams. Regia di Guy Ritchie. Produzione Gran Bretagna 2011. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMAè giunto alla resa dei conti col suo fatidico rivale professor Moriarty, che vuole far scoppiare la prima guerra mondiale con 25 anni d'anticipo. Lo scontro finale avviene alle cascate di Reichenbach dove entrambi gli avversari ufficialmente periscono. Watson era lontano (s'è sposato da poco) e apprende con angoscia la notizia. Il racconto di Conan Doyle finiva colle lacrime di Watson. Ma il film lascia aperto uno spiraglio. PERCHÈ VEDERLO Perché l'operazione didel personaggio avviata dal regista Ritchie e soprattutto da Downey jr un paio ...

