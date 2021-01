Scende dal bus e attraversa la strada: donna di 53 anni travolta e uccisa da un'auto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Era appena scesa dall'autobus che l'aveva accompagnata proprio di fronte alla casa in cui lavorava quando è stata investita da un'auto ed è morta sul colpo. L'incidente è avvenuto nella serata di ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Era appena scesa dall'bus che l'aveva accompagnata proprio di fronte alla casa in cui lavorava quando è stata investita da un'ed è morta sul colpo. L'incidente è avvenuto nella serata di ...

Alberto_Cirio : In Report Ministero illustrato alla Giunta, Piemonte migliora parametri sanitari. Scende Rt da 1.14 a 1.04. Calano… - IlBacodaSeta : Il dato Covid di oggi venerdì 22 gennaio per il Comune di Sona registra 10 positivi in meno rispetto a ieri (91 cas… - AntonellaChessa : RT @lagatta4739: @giuseppenotarn1 @SalaLettura @scastaldi9 @MollyBloom82 @diamiladi @GerberArancio @artmajcar @GuernseyJuliet @BaroneZaza70… - Genovaper : RT @lagatta4739: @giuseppenotarn1 @SalaLettura @scastaldi9 @MollyBloom82 @diamiladi @GerberArancio @artmajcar @GuernseyJuliet @BaroneZaza70… - scastaldi9 : RT @lagatta4739: @giuseppenotarn1 @SalaLettura @scastaldi9 @MollyBloom82 @diamiladi @GerberArancio @artmajcar @GuernseyJuliet @BaroneZaza70… -