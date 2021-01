Rimane incastrata con la testa fuori dall’auto per raccogliere la carta di credito | muore sul colpo a 23 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si chiamava Victoria Strauss, aveva 23ed è morta a causa di una tragica fatalità. Siamo a Columbus. La ragazza, come racconta People, stava pagando il parcheggio seduta sulla sua auto, usando la classica macchinetta dove si infila la tessera e poi il denaro o ladiprima di vedersi rilasciare il pass con apertura della sbarra. Solo che ladidi Victoria è caduta e lei, invece che scendere dalla macchina, ha aperto la portiera e si è chinata per raccoglierla. A quel punto, inavvertitamente, ha schiacciato l’acceleratore così l’auto è andata in avanti incastrandole latra la portiera e la macchinetta-casello di uscita. Le telecamere hanno ripreso il tutto. Secondo una prima ricostruzione, Victoria sarebbe morta sul. Era una ...