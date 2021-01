PwC, nel 2020 cala raccolta Ipo a 20,3miliardi ma crescono volumi con 135 quotazioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – cala nel 2020 la raccolta delle Ipo europee a 20,3 miliardi di euro (-8% sul 2019), ma si registra un balzo dei volumi con 135 quotazioni (+27%). È quanto emerge dall’analisi “Ipo Watch Europe 2020” di PwC. Nel dettaglio le top 5 Ipo in Europa hanno raccolto 8,9 miliardi, pari a circa il 44% del totale. In testa la quotazione ad Amsterdam del colosso del caffè JDE Peet’s (2,6 miliardi), seguita da Allegro.eu (2,3 miliardi), THG Holdings (2,04 miliardi), Nordnet AB (1,02 miliardi) e Conduit Holdings (909 milioni). In termini di valori, – si legge nel Rapporto – il settore finanziario resta al primo posto, con 5 miliardi raccolti (25% del totale), seguito dal comparto industriale, con 3,7 miliardi (19%) e da quello dei Consumer Goods che con 3,8 miliardi raccolti (18%) ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) –nelladelle Ipo europee a 20,3 miliardi di euro (-8% sul 2019), ma si registra un balzo deicon 135(+27%). È quanto emerge dall’analisi “Ipo Watch Europe” di PwC. Nel dettaglio le top 5 Ipo in Europa hanno raccolto 8,9 miliardi, pari a circa il 44% del totale. In testa la quotazione ad Amsterdam del colosso del caffè JDE Peet’s (2,6 miliardi), seguita da Allegro.eu (2,3 miliardi), THG Holdings (2,04 miliardi), Nordnet AB (1,02 miliardi) e Conduit Holdings (909 milioni). In termini di valori, – si legge nel Rapporto – il settore finanziario resta al primo posto, con 5 miliardi raccolti (25% del totale), seguito dal comparto industriale, con 3,7 miliardi (19%) e da quello dei Consumer Goods che con 3,8 miliardi raccolti (18%) ...

RobRe62 : RT @Osserv_Digital: Abbiamo parlato di #cashonchain, Marco Monaco spiega come sono evoluti i #cryptoasset nel tempo e come si sta muovendo… - Davide98067632 : RT @Osserv_Digital: Abbiamo parlato di #cashonchain, Marco Monaco spiega come sono evoluti i #cryptoasset nel tempo e come si sta muovendo… - PwCItaly_Cons : RT @Osserv_Digital: Abbiamo parlato di #cashonchain, Marco Monaco spiega come sono evoluti i #cryptoasset nel tempo e come si sta muovendo… - Osserv_Digital : Abbiamo parlato di #cashonchain, Marco Monaco spiega come sono evoluti i #cryptoasset nel tempo e come si sta muove… - OracleItalia : RT @OracleItalia: Come fare passi importanti per avanzare e crescere nel #business? Ne parliamo all'#Oracle #Cloud #ERP Virtual Summit con… -

Ultime Notizie dalla rete : PwC nel PwC, nel 2020 cala raccolta Ipo a 20,3miliardi ma crescono volumi con 135 quotazioni Il Messaggero PwC, nel 2020 cala raccolta Ipo a 20,3miliardi ma crescono volumi con 135 quotazioni

(Teleborsa) - Cala nel 2020 la raccolta delle Ipo europee a 20,3 miliardi di euro (-8% sul 2019), ma si registra un balzo dei volumi con 135 quotazioni (+27%). È quanto emerge dall'analisi "Ipo Watch ...

IPO europee: nel 2020 cala la raccolta ma crescono i volumi. Borsa Italiana sostenuta solo dall’AIM

135 in tutto le IPO europee (+27% sul 2019) del 2020, con una raccolta complessiva di 20,3 miliardi di euro (-8% sul 2019). Le top 5 IPO in Europa hanno ...

(Teleborsa) - Cala nel 2020 la raccolta delle Ipo europee a 20,3 miliardi di euro (-8% sul 2019), ma si registra un balzo dei volumi con 135 quotazioni (+27%). È quanto emerge dall'analisi "Ipo Watch ...135 in tutto le IPO europee (+27% sul 2019) del 2020, con una raccolta complessiva di 20,3 miliardi di euro (-8% sul 2019). Le top 5 IPO in Europa hanno ...